الجمعة.. حفل على الحجار فى الجامعة الأمريكية

يستعد المطرب علي الحجار، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، يوم الجمعة المقبل 28 يونيو الجاري، داخل الجامعة الأمريكية بميدان التحرير.



وطرحت الجهة المنظمة للحفل فئتين للتذاكر الأولى بمبلغ 150 جنيهًا، والثانية بمبلغ 200 جنيه، على أن تفتح أبواب الحفل في الساعة السادسة مساء، ومن المقرر أن ينطلق الحفل في الثامنة مساء.



ويشدو "الحجار" بباقة من أجمل أغنياته ومنها: "عارفة٬ على قد ما حبينا٬ في قلب الليل٬ بنت وولد٬ أعذريني٬ ضحكة المساجين٬ داري العيون٬ كناريا٬ من غير ما تتكلمي٬ عم بطاطا٬ صلينا الفجر فينا"٬ بالإضافة إلى باقة من أعذب الأغنيات التي قدمها في الأعمال المسرحية ومنها: "ليلة من ألف ليلة٬ زبائن جهنم٬ نوار الخير٬ منين أجيب ناس٬ أولاد الشوارع٬ اثنين في قفة٬ عيال تجنن٬ اللهم أجعله خير٬ رصاصة في القلب٬ خايف أقول اللي في قلبي٬ سر الهوى٬ يمامة بيضا"، وغيرها من تترات أهم وأجمل مسلسلات الدراما المصرية.