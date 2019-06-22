إصابة 4 طالبات بلجان متنوعة في امتحانات الثانوية العامة بقنا

أصيبت 4 طالبات أثناء تأديتهم أمتحان الفيزياء داخل لجان متنوعة في امتحانات الثانوية العامة، وذلك نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.



تلقت غرفة العمليات المركزية بقنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور خالد يوسف بإصابة كلا من الطالبة إيمان يحيى عبد الفتاح 17 سنة، بحالة تشنجات عصبية بمدرسة أبو بكر الابتدائية الشؤن، وكذلك وجود حالتين لجنة مدرسة الشهيد وسام بمركز فرشوط الطالبة نورا منصور خليفة 18سنة هبوط، وكرستينا لطيف صدقي 18سنة أصيبت بحالة إغماء.



وفى مدرسة العبور الثانوية دشنا أصيبت الطالبة مرفت فوزي أحمد 17سنة بهبوط عام، وياسمين محمد سعد الله 17 سنة أصيب بهبوط، وتم نقل الحالات للمستشفى لتلقى العلاج.