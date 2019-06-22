"تعليم كفر الشيخ": نقل 5 طلاب للمستشفيات التابعين لها

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، عن نقل 5 حالات لطلاب وطالبات خلال امتحانات الثانوية العامة في مادتي "الفيزياء" و"التاريخ"، للمستشفيات التابعين لها.



ورصدت الغرفة، حالة مخاض ولادة لطالبة بلجنة مدرسة الشهيد السيد عبد العزيز علوان الثانوية للبنات، بمدينة قلين، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى قلين المركزى، حيث تبين أنها طالبة "منازل"، كما تم نقل 4 طلاب وطالبات بمراكز "دسوق، ومطوبس، والرياض"، للمستشفيات، بعد إصابتهم بحالات إعياء مختلفة.



الجدير بالذكر أنه يُؤدى نحو 19 ألفًا و460 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى فى محافظة كفر الشيخ، منهم 13 طالبًا بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، و5 طلاب بالمكفوفين، فى 69 لجنة منتشرة بـ13 إدارة تعليمية، على مستوى المحافظة.



وتشهد اللجان الامتحانية، إجراءات أمنية مشددة من قبل أفراد الأمن، للحفاظ على سير عملية الامتحانات، حيث نشرت مديرية أمن كفر الشيخ، الأقوال والارتكازات الأمنية المختلفة، ونقاط التفتيش بجميع الشوارع المؤدية إلى مدارس الثانوية العامة ولجان الامتحانات بمراكز ومدن المحافظة.



فيما تم استخدام العصا الإلكترونية المخصصة للكشف عن أجهزة المعادن والهواتف المحمولة فى تفتيش الطلاب، وتم إغلاق جميع الطرق والممرات المؤدية إلى جميع اللجان، والإبقاء على مدخل واحد يخضع للتفتيش المشدد، لمنع حدوث أى أعمال شغب من قبل الأهالى.