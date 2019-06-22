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السبت 22/يونيو/2019 - 12:57 م

"صناعة النواب" تطالب بتشريع جديد لمواجهة تقليد الماركات

المهندس فرج عامر
المهندس فرج عامر
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
dostor.org/2681595

طالب أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامرخلال اجتماعها اليوم بتشريع جديد لمواجهة تقليد الماركات المحلية والدولية في مصر وتغليظ العقوبات على حالات التقليد واتخاذ الإجراءات الفورية لوقفها.

وقال المهندس محمد فرج عامر خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به حول حماية الملكية الفكرية في مصرإن هناك مصانع في البحيرة تعمل على جمع العبوات من " الزبالة " وإعادة تعبئتها بنفس الماركة التجارية وطرحها بالأسواق او تصديرها إلى ليبيا وتخرج من الجمارك، مشيرًا إلى أن كل هذه المصانع تكون تحت بير السلم وتسيئ للصناعة المصرية.

وطالب فرج عامر بتشريع لمواجهة المقلدين للماركات التجارية بما تمثله لتعدي على حقوق الأخرين، مشيرًا إلى أن هناك ماركات سجاير مهربة من الخارج ومغشوشة في الأسواق ومكتوب عليها صنع في مصر.

وأضاف عامر ان هناك ايضا أدوات كهربائية مقلدة من كل الماركات وتدخل من الجمارك وهي صينية وتباع في الأسواق على أنها ماركات رغم أنها غير أصلية، إضافة هي تقليد الماركات العالمية الاخرى مثل " النايك " والاديدس " وهناك شنط للسيدات مقلدة بماركات عالمية تأتي من تركيا وتباع باسعارها العالمية على أنها اصلية وهي منتشرة بكل الأسواق دون اي مواجهة، مما يؤكد ان هناك تقصير ما سواء تشريعي او رقابي مما يضر بالاقتصاد المصري.

وأكد فرج عامر انه للأسف هناك إقبال كبير على الماركات المقلدة والارخص وهو ما يضر بالاقتصاد المصري.

ورد ممثل الجمارك ومسئولي التهرب الجمركي خلال الاجتماع، مؤكدين أنه لا يوجد تقصير رقابي وانه تم تحرير 704 قضية تقليد لماركات اصلية وانه بالنسبة للسجاير التي مكتوب عليها صنع في مصر تم ضبطها الا ان الامر يتعلق بالشركة الشرقية للدخان التي تم التعدي على ماركتها التجارية وملكيتها الفكرية وهي التي تتولى الأمر قانونيا مشيرا الى ان الامر نفسه بالنسبة لتقليد الماركات العالمية حيث ان مندوب الماركة او مالكها يحق لهم تقديم شكوى وهنا تتدخل الجهات المعنية.

وأضاف ممثل الجمارك أن القانون المصري يتضمن عقوبة رادعة للاعتداء على الملكية الفكرية وتقليد الماركات ولكن لابد من تقديم الشكوى.

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