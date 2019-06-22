التحقيق مع شقيقتين متهمتين بسرقة المواطنين بالقاهرة

تباشر نيابة النزهة الجزئية، التحقيق مع شقيقتين، متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات قائدي السيارات الأجرة عن طريق الادعاء بالتحرش بهم بمنطقة النزهة.



وتلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من سائق بأنه حال سيره بالسيارة (أجرة) قيادته بشارع جسر السويس بدائرة القسم، استوقفه (فتاتان"أدلى بأوصافهما التقريبية") وطلبا منه توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب استقلالهما السيارة قامتا بتهديده بالإدعاء بتحرشه بهما، واستوليا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى وهربتا.



وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها سيدتان (شقيقتان، لهما معلومات جنائية، مقيمتان بدائرة قسم شرطة المرج).



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بإرتكاب الواقعة، وقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات سائقى السيارات بذات الأسلوب، وأقرا بإرتكاب واقعة سرقة(مبلغ مالى 15000 جنيه) من (محاسب، مقيم دائرة قسم شرطة عين شمس).



وتم بإرشادهما ضبط المسروقات الخاصة بالمجنى عليه الأول بمسكنهما، وإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه من المجنى عليه الثانى على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمتان واتهماهما بالسرقة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.