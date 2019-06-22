الأرصاد: اعتدال الطقس هذا الأسبوع مع ارتفاع نسبة الرطوبة

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد عن انخفاض درجة الحرارة تدريجيا بدءًا من اليوم، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 36 وغدًا 35 درجة مئوية.



وأكد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" اعتدال الطقس هذا الأسبوع مع ارتفاع نسبة الرطوبة والتي تسبب الإحساس بالحر.



ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، غدًا الأحد، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.