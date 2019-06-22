لاعب منتخب كينيا: مستعدين تماما لمباراة الجزائر

كشف فيكتور وانياما لاعب خط وسط منتخب كينيا أنهم مستعدين تماما لمباراتهم غدا أمام منتخب الجزائر.



وشدد فيكتور أنه يعرف رياض محرز وأبرز لاعبي منتخب الجزائر ولكن لا يخشون مواجهتهم مشددا علي أنهم يسعوا لتقديم مباراة جيدة والفوز في هذه المباراة.



وأوضح فيكتور أنه لا يعانون من أي نوع من الضغوط مشيرا إلي أن ما يشغلهم هو أن يثبتوا للجميع أنهم فريق جيد وسيحاربون من أجل الفوز في لقاء الغد.



وأضاف وانياما أن مجموعة كينيا جيدة وأن فريقه اهم ما يميزه اللعب الجماعي



وشدد وانياما أنه جاهز بلعب في أي مركز يوظفه فيه المدير الفني ولا توجد لديه أي أزمة في هذا الأمر



واختتم فيكتور وانياما حديثه قائلا " لدينا مدرب رائع ومن أفضل المدربين في أفريقيا "