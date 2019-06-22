طالبة تتعرض لآلام الولادة في امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

تعرضت طالبة بالصف الثالث الثانوي "منازل"، اليوم السبت، لآلام الوضع أثناء أداء الامتحان بلجنة مدرسة الشهيد السيد عبد العزيز علوان الثانوية للبنات، التابعة لإدارة قلين التعليمية، بمحافظة كفر الشيخ.



وكشف طبيب اللجنة والممرضة على الطالبة، وتبين أنها تعاني من آلام الوضع، وعلى الفور تم استدعاء سيارة إسعاف، ونقلها لمستشفى قلين المركزي لإجراء عملية الولادة.



الجدير بالذكر أنه يُؤدي نحو 19 ألفًا و460 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في محافظة كفر الشيخ، منهم 13 طالبا بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، و5 طلاب بالمكفوفين، في 69 لجنة منتشرة بـ13 إدارة تعليمية، على مستوى المحافظة.



وتشهد اللجان الامتحانية، إجراءات أمنية مشددة من قبل أفراد الأمن، للحفاظ على سير عملية الامتحانات، حيث نشرت مديرية أمن كفر الشيخ، الأقوال والارتكازات الأمنية المختلفة، ونقاط التفتيش بجميع الشوارع المؤدية إلى مدارس الثانوية العامة ولجان الامتحانات بمراكز ومدن المحافظة.



فيما تم استخدام العصا الإلكترونية المخصصة للكشف عن أجهزة المعادن والهواتف المحمولة فى تفتيش الطلاب، وتم إغلاق جميع الطرق والممرات المؤدية إلى جميع اللجان، والإبقاء على مدخل واحد يخضع للتفتيش المشدد، لمنع حدوث أية أعمال شغب من قبل الأهالي.