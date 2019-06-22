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تقارير ومتابعات
السبت 22/يونيو/2019 - 12:55 م

مصممة المجسمات الفرعونية بحفل افتتاح الأمم الإفريقية تتحدث لـ"الدستور"

المجسمات الفرعونية
المجسمات الفرعونية
ريم محمود
dostor.org/2681589

سادت حالة من البهجة أمس، داخل استاد القاهرة، تزامنًا مع انطلاق حفل افتتاح مباريات كأس الأمم الإفريقية.

كان وراء هذا الاحتفال الضخم كثيرًا من الجنود المجهولة، أبرزهم من قاموا بنحت المجسمات الفرعونية، تواصلت «الدستور» مع أمنية ناجى، منظمة حفلات والمسئولة عن الفريق الذي قام بعمل نحت المجسمات، حيث قالت لـ "الدستور"، إن فريق العمل نحت المجسمات الفرعونية التى ظهرت فى حفل الافتتاح وأيضًا المجسم الخاص بكأس الأمم الإفريقية، مشيرة إلى أن العمل استغرق 8 أيام فقط قبل الحفل، مؤكدة أن الفريق قد فعل كل جهوده للظهور بهذا الشكل الجيد فى حفل الافتتاح.

كانت قد افتتحت أمس الجمعة، منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

مصممة المجسمات الفرعونية بحفل افتتاح الأمم الإفريقية تتحدث لـ"الدستور"
مصممة المجسمات الفرعونية بحفل افتتاح الأمم الإفريقية تتحدث لـ"الدستور"
مصممة المجسمات الفرعونية بحفل افتتاح الأمم الإفريقية تتحدث لـ"الدستور"
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