فرحة طلاب البحيرة لسهولة امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة

أبدى طلاب القسم الأدبي، بالصف بالصف الثالث الثانوي العام بمحافظة البحيرة، سعادتهم اليوم السبت، عقب الانتهاء من أداء امتحان مادة التاريخ، وسهولة الامتحان.



وقال محمد عبد الرحمن، مدرسة الدلنجات الثانوية بنين، إن امتحان مادة التاريخ جاء سهل وفي مستوى الطالب المتوسط، مضيفا أن جميع أسئلة الامتحان من الكتاب المدرسي.



وأشار "عبد الرحمن"، إلى أن الامتحان كان يحتاج إلى مزيد من الوقت بسبب الفقرات في الأسئلة، قائلا: "الحمد لله على الامتحان وعقبال باقي المواد".



يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان هذا العام بدائرة المحافظة 31956 طالبا وطالبة فى 18 إدارة تعليمية، بواقع 18574 علمي علوم و3389 طالبا وطالبة علمي رياضة، و9993 أدبي، يؤدون الامتحانات في 99 لجنة، بالإضافة للجنة للمكفوفين يؤدي بها 8 طلاب الامتحانات.