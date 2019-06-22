أربع مؤتمرات صحفية غدا لمنتخبات مجموعة السويس

قررت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية عن المجموعة الخامسة والتي تحتضنها مدينة السويس إقامة المؤتمرات الصحفية الخاصة بمنتخبات المجموعة غدا الاحد حيث تقرر أن يبدأ المنتخب التونسي مؤتمره الصحفي في تمام العاشرة صباحا في حضور المدير الفني الفرنسي الآن جريس، فيما يحضر المدير الفني لمنتخب انجولا الصربي سردجان فاسيليفيتش المؤتمر الصحفي للفريق في تمام الحادية عشر صباحا.



ويحضر المدير الفني لمنتخب مالي محمد مجاسوبا المؤتمر الصحفي للفريق الثانية عشر ظهرا، وتختتم المؤتمرات الصحفية بمنتخب موريتانيا الذي يمثله الفرنسي كورنتين مارتينيز.



ومن المقرر أن يحضر كل مدير فني المؤتمر الصحفي بصحبه لاعب في الفريق ثم يعقبه جولة على أرضية ملعب المباراة لمنتخبي مالي وموريتانيا لمدة ربع ساعة.

