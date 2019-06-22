جماهير السويس كامل العدد في مباراة تونس وانجولا

أوشكت تذاكر مباراة المرحلة الأولى من المجموعة الخامسة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية على النفاذ، حيث شهدت الساعات الأخيرة تفاعل كبير من جماهير محافظة السويس الي جانب أفراد الجالية التونسية المتواجدة في المدينة.



وشهدت المنطقة المحيطة بالاستاد ظهور لحاملة الإعلام من الجمهور التونسي إستعداد لضربة البداية أمام انجولا يوم الاثنين المقبل ٢٤ يونيو.



يذكر أن المجموعة الخامسة تضم كلا من تونس ومالي وموريتانيا وانجولا وتلعب تونس مع انجولا في تمام السابعة مساء قبل لقاء موريتانيا مع مالي على نفس الملعب.