القاهرة : السبت 22 يونيو 2019
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01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

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رياضة
السبت 22/يونيو/2019 - 12:54 م

الصحف الإسبانية تركز على تتويج ريال مدريد بلقب دوري كرة السلة

الصحف الإسبانية
أ ش أ
dostor.org/2681583

ركزت صحف إسبانيا الصادرة صباح اليوم السبت على تتويج ريال مدريد، بلقب دوري كرة السلة على حساب غريمه برشلونة، ورفض أعضاء البارسا التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب سان جيرمان.
وعنونت صحيفة (ماركا): "اللقب 35"، مصيفة: "ريال مدريد يغزو صالة بالو، ويُضيف لقبا آخر في كرة السلة على حساب برشلونة".
وتابعت الصحيفة: "الأرجنتيني فاكوندو كامبازو، لاعب سلة الريال، تم اختياره أفضل لاعب في النهائي".
وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة (سبورت) كتب: "نيمار والفرنسي أنطوان جريزمان"، مضيفة: "برشلونة يعمل من أجل ضم اللاعبين معًا، وإن تم الأمر ستكون قنبلة الصيف بدون شك".
وتابعت: "برشلونة يطلب من نيمار تخفيض راتبه، وسحب الدعوة التي قدمها ضد النادي بخصوص عمولة التجديد، وأن يُصرح علنًا بأنه يريد العودة".
وخرجت صحيفة (موندو ديبورتيفو) بعنوان: "أعضاء برشلونة يقولون لا لنيمار"، مضيفة أن 72.2% من الأعضاء لا يريدون رؤية البرازيلي مجددا في كامب نو.
وتابعت: "بالنسبة للتعاقدات المفضلة، يأتي الهولندي ماتيس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، بنسبة (48.8%)، ثم نيمار بنسبة (3.6%).

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