بوجبا يضع خطة الرحيل لريال مدريد

أكدت صحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد أن لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا يرفض تماما فكرة الاستمرار لموسم آخر في صفوف مانشستر يونايتد مهما كانت الإغراءات المالية المقدمة من قبل ناديه من أجل تمديد العقد.



وذكرت الصحيفة أن مانشستر يونايتد أبلغ ريال مدريد أن بول بوجبا ليس قابل للمس في الصيف الحالي بينما يصر مينو رايولا أنه قادر على اقناع النادي الانجليزي بفكرة بيع اللاعب.



وينوي بوجبا تقديم طلب رسمي للرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد بجانب الخروج في مؤتمر صحافي أمام وسائل الاعلام للتحدث عن رغبته في ترك النادي وذلك مع بداية فترة التحضير للموسم الجديد عقب انتهاء عطلة الصيف الحالية.



وكان بوجبا قد اتبع نفس الخطة عندما ضغط على ناديه السابق يوفنتوس من أجل رحيله إلى صفوف مانشستر يونايتد قبل موسمين لكن ما يعقد الأمور في الوقت الحالي عدم تواجد شرط جزائي في عقد اللاعب الفرنسي مع ناديه واصرار المدرب سولشاير على استمراره في الموسم المقبل.