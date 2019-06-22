الفيزياء تخالف التوقعات وترسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية بالغردقة

سادت حالة من الفرحة والسعادة لدى عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بمدينة الغردقة، خاصة بين طلاب القسم العلمي عقب انتهاء امتحان الفيزياء، حيث عبر الطلاب عن فرحتهم من سهولة الامتحان واسئلته المباشرة والتي لم تخرج عن المحتوى الدراسي.



قال أحمد عرفة، طالب، أن امتحان الفيزياء كان جيدًا، وأنه كان في مستوي الطالب المتوسط، مشيرًا إلى أن الفيزياء خالفت التوقعات قائلا: "كنا خايفين منها جدًا وربنا سترها".



وانطلقت، امتحانات الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر، وسط حضور أمني مُكثف لتأمين اللجان.



وكانت مديرية التربية والتعليم، برئاسة نورا فاضل، أعلنت عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت أول أمس السبت، بـ 14 لجنة موزعة على مستوى المحافظة بإجمالي 2426 طالب وطالبة، للشعبتين العلمي والادبي، إلى جانب 3 مراكز توزيع بالمحافظة.