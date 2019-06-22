الحداد 3 أيام لوفاة رئيس قبرص السابق "ديميتريس خريستوفياس"

أعلنت الحكومة القبرصية، اليوم السبت، حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام، لوفاة الرئيس السابق "ديميتريس خريستوفياس" عن عمر ناهز 72 عاما.



و ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أنه سيتم تنكيس جميع أعلام قبرص على المباني العامة حتى المنتصف، كما تم إلغاء الأعمال الحكومية حتى إجراء الجنازة يوم الثلاثاء المقبل والذي تم إعلانه عطلة رسمية، مشيرة إلى أن الرئيس القبرصي "نيكوس أناستاسيادس" والحكومة بأكملها سيحضرون مراسم الجنازة.



و كان خريستوفياس - الذي تولى رئاسة قبرص في عام 2008 لمدة خمسة أعوام - قد توفي بالأمس الجمعة عقب قضائه شهرا داخل المستشفى حيث كان يعاني من مشاكل بالتنفس.