القاهرة : السبت 22 يونيو 2019
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السبت 22/يونيو/2019 - 12:53 م

مندوب مصر بنيويورك يؤكد أهمية الرياضة في بناء جسور التواصل

مندوب مصر بنيويورك
أ ش أ
dostor.org/2681577

أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك اليوم السبت على أهمية البعد الرياضى والثقافى في بناء جسور التواصل والتفاهم بين الدول والشعوب وهو جوهر العمل الدبلوماسى المتعدد الأطراف، وأضاف أن هذه الأبعاد أصبحت حاضرة بقوة على أجندة عمل الأمم المتحدة في الإطار الطموح الجامع لأهداف التنمية المستدامة وخطة الأمم المتحدة 2030.

جاء ذلك خلال تنظيم بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فعالية خاصة الليلة الماضية لسفراء ودبلوماسي وموظفي المنظمة الدولية، من الأجانب والأفارقة والعرب والمصريين، لنقل أحداث حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر حيث أقيمت المباراة الافتتاحية بين منتخبي مصر وزيمبابوي داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك، التى فازت فيها مصر 1 - 0.

ومن المقرر استمرار بث جميع مباريات البطولة على الهواء مباشرة داخل مبنى الأمم المتحدة خلال فترة البطولة التي تنتهي 19 يوليو المقبل.

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