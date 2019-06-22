برشلونة مهدد بأزمة خطيرة بسبب 70 مليون

أكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن نادي برشلونة في ورطة كبيرة قبل 8 أيام فقط من نهاية شهر يونيه الحالي حيث أصبح النادي مهدد بمخالفة قوانين اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.



ووفقا للصحيفة فإن هناك عجز في برشلونة قيمته 70 مليون يورو وذلك بالنظر إلى مبيعات وأرباح النادي في السنة المالية التي سوف تنتهي في بداية شهر يوليو المقبل.



وأصبح برشلونة مطالب ببيع لاعبيه فقط من دون الشراء مع جمع 70 مليون يورو من أجل الهروب من المخالفة القانونية.



ويعمل جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الحالي من أجل بيع لاعبين بقيمة اندري غوميز وياسبر سيليسين ودينيس سواريز ورافينيا ألكانتارا ولاعبين آخرين من أجل جمع 70 مليون يورو لضمان عدم توقيع عقوبات ضد النادي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد تصل بالحرمان من شراء لاعبين جدد لفترتي انتقالات أو عدم المشاركة في النسخة المقبلة من دوري الأبطال الأوروبي.



ولا ينوي برشلونة التعاقد مع نيمار أو أنتوان غريزمان أو أي صفقات آخرى قبل بداية شهر يوليو المقبل.