تباين آراء طلاب الثانوية بالوراق حول امتحاني التاريخ والفيزياء

انتهى طلاب المرحلة الثانوية العامة، منذ قليل، من تأدية امتحان مادة الفيزياء لطلاب شعبة علمي علوم، ومادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، بمدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية، بمنطقة الوراق.



ورصدت "الدستور" آراء عدد من الطلاب، والتي تباينت حول امتحان مادة الفيزياء، حيث قالت ندى محمد، إحدى طالبات الثانوية العامة شعبة عملي علوم، أن امتحان مادة الفيزياء كان غاية في السهولة على عكس المتوقع، كما أنه كان يخلو من أي صعوبات.



بينما نفت منار طارق سهولة امتحان الفيزياء، مؤكدة أنها كانت غاية في الصعوبة ومعظم الأسئلة كانت غير مباشرة ومن الفيزياء الحديثة.



وأضافت نهى محمد، إحدى الطالبات، أن الامتحان كان يقع بين السهولة والصعوبة، وكان يحتاج مزيد من التركيز والتفكير، لافتة إلى أن ما يقرب من ٣٩ سؤالا كانوا مباشرين على عكس باقي الأسئلة كانت حمل العديد من الصعوبات.



أما طلاب الشعبة الأدبية، فمن بينهم قالت آية محمد، إحدى الطالبات، إن الامتحان كان غاية في الصعوبة ولم يترك جزءًا أو فصل في المنهج إلا وأتى منه سؤالا.



وشكت يارا، إحدى الطالبات، من مدة الامتحان، قائلة إن الوقت كان غير كافي، علاوة على وجود أسئلة "ما تقييمك" والتي تمثل حيرة كبيرة للطلاب، كما أن الامتحان كان عبارة عن ٤٠ سؤالا مما زاد أزمة الوقت.



وتوافد العديد من طلاب الثانوية العامة، منذ الصباح الباكر، اليوم السبت، على مدارس الوراق، التابعة لإدارة الجيزة التعليمية، لتأدية امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، ومادة الفيزياء لطلاب شعبة علمي علوم.



واصطحب عدد من الطالبات أولياء أمورهم للمدرسة، من أجل خلق روح الطمأنينة في نفوسهم، وحرصوا على الإمساك ببعض الملازم وأوراق المراجعات لإلقاء نظرة أخيرة عليها قبل دخول اللجان وبدأ الامتحان.



واعلنت مديرية التربية والتعليمية، عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت صباح يوم السبت الموافق 8 يونيو، بـ 14 لجنة موزعة علي مستوي المحافظة بإجمالي 2426 طالب وطالبة، للشعبتين العلمي والادبي، الي جانب 3 مراكز توزيع بالمحافظة.