صورة تكشف عن فريق أوديغارد الجديد

أكدت صحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد أن لاعب الوسط النرويجي الدولي "مارتين أوديغارد" فضل فكرة الانتقال لفريق إسباني هذه المرة بدلا من اللعب في هولندا أو ألمانيا.



وكانت تقارير صحافية ربطت أوديغارد بالرحيل لصفوف أياكس أمستردام مقابل 25 مليون يورو لكن ريال مدريد رفض بيع اللاعب واشترط رحيله لموسم فقط على سبيل الاعارة.



وارتبط اللاعب النرويجي الشاب بالذهاب للدوري الألماني من بوابة باير ليفركوزن ووافق ريال مدريد بالفعل على فكرة انتقاله للبوندليغا على سبيل الاعارة وأبدى اللاعب موافقته على تلك الفكرة.



وتسبب العرض المقدم من صفوف ريال سوسيداد في الساعات الأخيرة في تغيير وجهة اللاعب تماما حيث فضل اللاعب التواجد في الليغا ليظهر أمام أعين ريال مدريد بشكل أوضح على امل اكتساب خبرة اللعب في إسبانيا بجانب تقديم أداء يدفع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لاستعادته والاعتماد عليه في الموسم بعد المقبل.



ووضعت الصحف الباسكية صور للاعب أوديغارد يتواجد في (سان سيباستيان) بسوسيداد من أجل الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى فريقه الجديد.