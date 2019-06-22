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السبت 22/يونيو/2019 - 12:52 م

تونس تشارك فى أعمال قمة ضفتى المتوسط بفرنسا غدًا

خميس الجهيناوي
خميس الجهيناوي
أ ش أ
dostor.org/2681570

يترأس وزير الشّئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوى، وفد بلاده المشارك في أعمال قمة ضفتي المتوسط التي ستنعقد في مدينة مرسيليا الفرنسية غدًا وتستمر لمدة يومين.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، اليوم السبت، أن القمة ستبحث التحديات التى تواجه المنطقة المتوسّطيّة بمشاركة ممثّلين عن المجتمع المدني للدول العشر لضفتى الحوض الغربي للمتوسط المشاركة في حوار (خمسة زائد خمسة) إلى جانب ألمانيا وعدد من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.

وسيتم خلال المناقشات الاستشهاد بالتوصيات التي تم رفعها في شكل "إعلان المائة" خلال الاجتماع التّحضيري للمجتمع المدني الذي انعقد فى تونس من 10 إلى 12 يونيو الجاري، والتي شملت العديد من المجالات على غرار الطاقة والتربية والشباب والتنقل والاقتصاد والثقافة والإعلام والسياحة والبيئة والتنمية المستدامة.

ومن المنتظر أن يجرى وزير الشئون الخارجية محادثات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة في هذه القمة التي تأتي تفعيلًا لمبادرة أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة الزيارة التي أداها إلى تونس في 2018.

وستكون زيارة الجهيناوي إلى مرسيليا مناسبة للإشراف على اجتماع عمل مع رؤساء البعثات القنصلية التونسية المعتمدين في فرنسا، وسيتولى أيضا تدشين المكتب القنصلي الجديد لتونس في مدينة "نيم" الفرنسية.

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