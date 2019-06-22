سانشيز أزمة كبرى في مانشستر يونايتد

أكدت صحيفة الدايلي ستار البريطانية رغبة نادي مانشستر يونايتد في التخلص من خدمات لاعب الوسط الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت الصحيفة أن النادي أخبر المدرب أولي غونار سولشاير أنه سوف ينفق 100 مليون باوند فقط لضم لاعبين هذا الصيف بجانب الأموال التي سوف يتم جمعها من عملية بيع اللاعبين وعلى رأسهم أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو.



ويستهدف سولشاير التخلص من سانشيز لتوفير مبلغ مالي لشراء لاعبين جدد بجانب توفير المبلغ الضخم الذي يتقاضاه اللاعب كراتب سنوي يتفوق من خلاله على حساب جميع الزملاء في صفوف الفريق.



ويعاني مانشستر يونايتد لكون النادي لم يتلقى أي عرض رسمي من قبل أي نادي لضم سانشيز حيث تحصل فقط على استفسار بشأن اللاعب من قبل نادي برازيلي وآخر صيني ولم يبدي أي نادي استعداده لتحمل راتب سانشيز المرتفع البالغ نصف مليون باوند في الأسبوع الواحد.



ويأمل مانشستر يونايتد في وصول عرض للاعب التشيلي عقب تألقه في كوبا أمريكا مع منتخب بلاده في الصيف الحالي.