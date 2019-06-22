طالبات الثانوية بالهرم: التحويلات كلمة السر في امتحان الفيزياء

تباينت أراء طالبات الهرم حول مستوى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة فبينما خرجت بعض الطالبات يبكين بسبب صعوبة الامتحان، أشادت أخريات بسهولته.



وأوضحت بعض الطالبات أن الامتحان كان سهلا في مجمله، إلا أن أسئلة التحويلات جاءت في مستوى الطالب المتميز، بمعدل 6 درجات في الامتحان.



وأدى طلاب وطالبات الثانوية العامة بالهرم أداء امتحان مادة التاريخ للقسم الأدبي، والفيزياء للقسم العلمي شعبة العلوم، في التاسعة صباحًا، ضمن امتحانات الشهادة الثانوية العامة.



ويؤدى طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، امتحان مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية حيث يؤدي الامتحان فى المادتين قرابة 650 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.



وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ650 ألف طالب وطالبة، منهم 264،653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118،071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268،938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

