بعد دي ليخت.. برشلونة يخسر صفقة جديدة

أكدت تقارير صحافية ايطالية اقتراب قلب الدفاع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت من الانتقال لصفوف يوفنتوس مقابل 75 مليون يورو بجانب المتغيرات بينما ينتظر حصول اللاعب على راتب سنوي يقارب 15 مليون يورو.



ووفقا لصحيفة لاغازيتا فإن برشلونة خسر صفقة جديدة هذه المرة لمصلحة المدرب أنتونيو كونتي حيث تفوق انتر ميلان على النادي الكتالوني وميلان في التعاقد مع نجم ساسولو.



وأكد مراسل سكاي جيانلوكا دي مارزيو أن ستيفاني سينسي نجم ساسولو اختار اللعب في انتر ميلان على سبيل الإعارة مقابل 5 ملايين يورو مع أحقية الشراء بعد موسم مقابل نحو 25 مليون يورو.



ووافق انتر ميلان من جانبه على رحيل مهاجمه الشاب إدواردو فيرجيني في صفقة انتقال نهائية مما يعني أن الفريق الأخضر والأسود سوف يجمع بين الأموال والتعاقد مع موهبة شابة من صفوف النيراتزوري.



سينسي 23 عاما من أبرز نجوم الوسط في الكالتشيو في الموسم الماضي وهو ما دفع برشلونة للتفكير بقوة في ضم اللاعب.