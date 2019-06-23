نقل فعاليات كأس الأمم الإفريقية فى مصر بمقر الأمم المتحدة بنيويورك

قامت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بتنظيم فعالية خاصة لسفراء ودبلوماسي وموظفي الأمم المتحدة، من الأجانب والأفارقة والعرب والمصريين، لنقل أحداث حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر، وكذلك المباراة الافتتاحية بين منتخبي مصر وزيمبابوي، داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك.



ومن المقرر استمرار بث جميع مباريات البطولة على الهواء مباشرة داخل مبنى الأمم المتحدة خلال الفترة من 21 يونيو إلى نهائى البطولة 19 يوليو.



وأكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك أهمية البعد الرياضى والثقافى في بناء جسور التواصل والتفاهم بين الدول والشعوب، وهو جوهر العمل الدبلوماسى المتعدد الأطراف، موضحًا أنه فضلًا عن ذلك فإن هذه الأبعاد أصبحت حاضرة بقوة على أجندة عمل الأمم المتحدة في الإطار الطموح الجامع لأهداف التنمية المستدامة وخطة الأمم المتحدة 2030.