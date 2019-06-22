ترقب وقلق يسيطران على أولياء الأمور بالإسكندرية

حالة من القلق انتابت أولياء أمور طالبات مدرسة هدى شعراوي الثانوية بنات بشرق الإسكندرية، حيث تجمع أولياء الأمور أمام أبواب المدرسة، ينتظرون الطالبات، مترقبين أي إشارة تطمئنهم على مستوى الامتحانات.



حيث أكد العديد من أولياء الأمور أن مادتي اليوم من أصعب المواد التي يثار حولها الأقاويل في الثانوية العامة.



وقالت منى عفيفي، إن ابنتها تؤدي امتحان التاريخ اليوم، وهي المادة التي استغرقت أكبر وقت في المذاكرة والمراجعة، مشيرة إلى أن "أولادنا تعبوا جدًا، وربنا يوفقهم على قدر تعبهم".



ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، امتحان مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية حيث يؤدي الامتحان فى المادتين قرابة 650 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.



وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ650 ألف طالب وطالبة، منهم 264،653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118،071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268،938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".