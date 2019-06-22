الإجابة النموذجية لامتحان التاريخ 2019

يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم السبت، الشعبة الأدبية امتحان التاريخ، ويبدأ الامتحان من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ثلاث ساعات.



ويبحث الطلاب في المعتاد عن نموذج صحيح للإجابة بعد أداء امتحاناتهم، وذلك حساب درجاتهم والتعرف على مواطن الخطأ ومواطن صحة الإجابات في الامتحان.



ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات، والعلوم ) الامتحان في مادة (الفيزياء) بإجمالي عدد 390 ألفا و203 طالب وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ بإجمالي 261 ألفا و653 طالب وطالبة، كما يؤدي طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الكيمياء بإجمالي 365 طالبا وطالبة.



وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، يوم السبت 8 يونيو، حيث أدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.