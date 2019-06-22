مانشستر يونايتد يستسلم لمطالب دى خيا لتجديد عقده

يبدو أن أزمة تجديد عقد الحارس الإسبانى ديفيد دى خيا مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، فى طريقها إلى النهاية السعيدة، بعدما وافقت إدارة النادى على المطالب المادية للحارس الإسبانى، من أجل البقاء مع الفريق.



وفقا لصحيفة "صن" الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد يستعد لمنح حارسه الإسبانى دى خيا، عقدا جديدا، سوف يحصل من خلاله على راتب أسبوعى يصل إلى 350 ألف إسترليني، وهو شرط نجم الفريق للبقاء.



وأضافت الصحيفة أن المفاوضات بين إدارة اليونايتد والحارس الإسبانى، قد توقفت بسبب عرض النادى 300 ألف إسترليني راتبا أسبوعيا على دى خيا، بينما الأخير يطلب 350 ألف إسترليني، وهى نفس القيمة التى عرضها باريس سان جيرمان للحصول على خدماته الصيفى الحالى.



وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يقوم دى خيا بالتوقيع على عقد جديد مع مانشستر يونايتد لمدة 4 سنوات مقبلة، مع إمكانية إضافة موسم آخر، مع زيادة قدرها 150 ألف إسترليني فى راتبه عما يحصل عليه فى عقده الحالى.



وعانى دى خيا الموسم الماضى من تراجع كبير فى مستواه، الأمر الذى تسبب فى مطالبة عدد كبير من جماهير اليونايتد برحيله، والتعاقد مع حارس جديد.