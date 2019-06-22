مانشستر سيتى يستعد لضم كوليبالى فى صفقة قياسية

يسعى بيب جوارديولا، المدير الفنى لنادى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي فى آخر موسمين، لتعزيز الخط الدفاعى لفريقه، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعد رحيل المدافع البلجيكي فينسينت كومبانى.



وفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن نادى مانشستر سيتي يرغب فى الحصول على خدمات المدافع السنغالى القوى كاليدو كوليبالى، لاعب نادى نابولى، من أجل تعويض رحيل قائد الفريق كومبانى.



وأضافت الصحيفة أن جوارديولا مدرب السيتي أبدى إعجابه الشديد بقدرات كوليبالى مدافع نادى نابولى، مبديا حماسا كبيرا فى الحصول على خدماته، حتى لو لزم الأمر دفع قيمة الشرط الجزائي فى عقده مع ناديه وهى 120 مليون يورو.



وأشارت الصحيفة إلى أن السيتي سيكون أقرب الأندية فى الحصول على خدمات المدافع السنغالى، خاصة أن الأندية الأخرى المهتمة بضمه مثل يوفنتوس، مانشستر يونايتد، وأرسنال، غير قادرة على الوفاء بسداد الشرط الجزائي فى عقد كوليبالى.



ويعد المدافع السنغالى صاحب الـ27 عاما، أحد أبرز اللاعبين فى مركزه بالعالم، بعد المستويات المميزة التى يقدمها اللاعب منذ انضمامه إلى نابولى عام 2014 من جينك البلجيكي.