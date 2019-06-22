وفاة المستشار "سرى الجمل" رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق

توفى اليوم السبت، المستشار سرى الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، عن عمر يناهز 72 عامًا.



ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر بمسجد آل الجمل بقرية أبونبهان مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والعزاء غدًا الأحد بذات القرية.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد منح المستشار سري بدوي الجمل، في يوليو 2017، وسام الجمهورية من الدرجة الأولى، لما قدمه من عطاء لمؤسسة القضاء المصرية.



وسبق للمستشار الراحل سرى الجمل أن تقلد منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق.