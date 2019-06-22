"تاجر السعادة".. لقب أحد أولياء أمور طلاب الثانوية العامة

عبدالحي، أحد أولياء الأمور، والذي تجاوز عقده الخامس، إلا أن هذا لم منعه من مراعاة ابنته الصغرى، والذي تفرغ لها ولإسعادها خلال أيام امتحانات الثانوية العامة.



يحرص عبدالحي، خلال أيام الثانوية العامة، على توصيل ابنته للمدرسة، علاوة على توصيل باقية زميلاتها، وأخذهم من أمام منازلهم، وطيلة الطريق يبدأ في التخفيف من قلق الامتحانات بروحه الفكاهية، وقبل دخولهن للجنة يقوم بتوزيع بعض الحلوى عليهم، وعقب دخولهم ينصرف من أمام المدرسة بعد أن يكون وزّع السعادة على جميع الطلبة المقبلين على الامتحان.



وتوافد العديد من طلاب الثانوية العامة، منذ الصباح الباكر، اليوم السبت، على مدرسة الوراق الثانوية بنات، بمنطقة الوراق، التابعة لإدارة الجيزة التعليمية، لتأدية امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، ومادة الفيزياء لطلاب شعبة علمي علوم.



وأطلق عليه "تاجر السعادة" بين الطالبات بسبب ما يفعله من أجل رفع الضغط على الطالبات.



واصطحب عدد من الطالبات أولياء أمورهم للمدرسة، من أجل خلق روح الطمأنينة في نفوسهم، وحرصوا على الإمساك ببعض الملازم وأوراق المراجعات لإلقاء نظرة أخيرة عليها قبل دخول اللجان وبدأ الامتحان.