استمرار الاجتماعات التحضيرية لقمة نيامى المقررة فى يوليو

تستأنف لجنة المندوبين الدائمين بالاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، اجتماعاتها التحضيرية، بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك استعدادًا للقمة الإفريقية المقرر انعقادها في العاصمة النيجيرية نيامي الشهر المقبل.



ويرأس الاجتماعات السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر في أديس أبابا، ومندوبها الدائم بالاتحاد الإفريقي، باعتبار مصر هي الرئيس الحالي للاتحاد.



ومن المقرر أن تعلن قمة نيامي عن إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، فضلًا عن إعلان البلد المستضيف للسكرتارية الخاصة بالاتفاقية، بعد دراسة الظروف الفنية للدول التي ترغب في استضافتها ومن بينها مصر.



ويقع على رأس أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي تطبيق فكرة التكامل الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية، وهو ما سعت إليه مصر منذ توليها الرئاسة.