طبيب المنتخب يكشف موقف حجازى من المشاركة فى المباراة القادمة

كشفت الأشعة التي أجراها أحمد حجازي، لاعب منتخب مصر، عن حجم إصابته التي تعرض لها أمس في مباراة زيمبابوي، التي أقيمت في افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا.



وأصيب حجازي بعد تدخل قوي مع مهاجم زيمبابوي في كرة عرضية، حيث ارتطمت أنفه برأس مهاجم المنتخب المنافس، ليُصر بعدها اللاعب إكمال المباراة رغم إصابته.



ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم فإن الأشعة أثبتت معاناة أحمد حجازي من كسر في الأنف.



من جانبه صرح د. محمد أبوالعلا، طبيب منتخب مصر، بأن إصابة اللاعب لن تعوقه عن استكمال المعسكر الحالي والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي، بعد اتخاذ التدابير الطبية الواجبة في مثل هذه الحالة.



يذكر أن مصر فازت على زيمبابوي بهدف نظيف على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا مصر 2019.