القلق يسيطر على أولياء الأمور بعد سماع أنباء عن تسريب أسئلة الامتحانات

حالة من القلق والتوتر سيطرت على أولياء الأمور والأهالي، بعد سماع أنباء عن تسريب بعض أسئلة الامتحانات، وجاء ذلك بعد بعد مرور ما يقرب من نصف الوقت المخصص للإجابة على امتحان مادة الفيزياء الخاصة بشعبة العلمي ومادة التاريخ الخاصة بشعبة الأدبي.



توافد العديد من طلاب الثانوية العامة، منذ الصباح الباكر، اليوم السبت، على مدرسة المنيرة الإعدادية بنات، بمنطقة السيدة زينب، التابعة لإدارة القاهرة التعليمية، وحرصوا على التواجد منذ الثامنة صباحا على الرغم من أن بداية الامتحان في التاسعة صباحا.



واصطحب عدد من الطالبات أولياء أمورهم للمدرسة، من أجل خلق روح الطمأنينة في نفوسهم، وحرصوا على الإمساك ببعض الملازم وأوراق المراجعات لإلقاء نظرة أخيرة عليها قبل دخول اللجان وبدأ الامتحان.