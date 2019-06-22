موندو ديبورتيفو: أعضاء برشلونة يرفضون عودة نيمار

رفض غالبية أعضاء نادي برشلونة من خلال استفتاء قامت به صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية خلال الساعات الماضية، عودة "نيمار دا سيلفا" لصفوف الفريق مرة أخرى.



وازدادت أنباء عودة البرازيلي بشدة من خلال التقارير التي تخرج عبر الصحافة الفرنسية والإسبانية، بسبب مشاكل يعاني منها "نيمار" مع إدارة ناديه باريس سان جيرمان برئاسة "ناصر الخليفي".



ووصلت نسبة رفض التعاقد من جديد مع "نيمار" إلى 71.2%، مقابل 28.8% يرغبون في ارتداء اللاعب قميص البلاوجرانا في الموسم المقبل.



ويأتي رفض الأعضاء لعودة اللاعب، بعد الطريقة التي غادر من خلالها النادي في عام 2017 بدفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده بمبلغ 222 مليون يورو والرحيل إلى الدوري الفرنسي.



حتى الآن، لم يحسم "جوسيب ماريا بارتوميو"، رئيس برشلونة، أمره من تلك الصفقة، ولكن هناك لاعبين في الفريق الأول بالنادي يتمنون عودة البرازيلي وعلى رأسهم "ليونيل ميسي" و"لويس سواريز".



ويعاني اللاعب صاحب الـ27 من العمر في باريس سان جيرمان، بسبب الانتقادات التي يتعرض لها بسبب أسلوبه في التعامل مع الإدارة والإصابات المتكررة التي تبعده عن المباريات في أغلب فترات الموسم.



لذلك حسب التقارير قد طلب من وكيله إعادته إلى "كامب نو" مرة أخرى، مع وجود اهتمام أيضًا من الغريم التقليدي ريال مدريد لضمه هذا الصيف.