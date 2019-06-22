ضبط 1302 قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار جنيه

نجحت مباحث التهرب الضريبي، خلال 15 يومًا، بالاشتراك مع مجموعات العمل في مديريات الأمن، في ضبط 1302 قضية في مجال الضرائب والرسوم.



وشملت القضايا المضبوطة 171 حالة ضرائب عامة، وكشف 169 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 87 قضية فى مجال الجمارك، 18 قضية حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 245 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، 200 حالة تحرى مدين ولجان فحص.



بلغ حجم التعاملات في تلك القضايا مليارًا و761 مليونًا و890 ألفًا و879 جنيهًا، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.



بينما تم التصالح في 225 قضية، بإجمالي متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها مليونًا و131 ألفًا و227 جنيهًا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.