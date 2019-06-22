ليفربول يخطط لصفقة جديدة من الدورى الإسبانى

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي لتعزيز خط دفاع الفريق الأول بصفقات جديدة هذا الصيف، حيث رصد جونيور فيربو، ظهير ريال بيتيس الإسباني.



وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن المدرب الألماني يورجن كلوب يسعى لتعويض رحيل الإسباني ألبرتو مورينو بنهاية الموسم الماضي.



ويعد الظهير الإسباني الشاب، البالغ من العمر 22 عاما، إحدى أولويات "الريدز" في الميركاتو الصيفي، لرغبة كلوب في جلبه إلى ملعب "أنفيلد".



ويملك بيتيس شرطا جزائيا في عقد المدافع الشاب، يبلغ 50 مليون يورو، وهو ما قد يسهل مهمة ليفربول في التعاقد معه.



يذكر أن ليفربول يملك الظهير الاسكتلندي أندرو روبرتسون، والذي يقدم مستويات مميزة مع الفريق، ليصبح ركيزة أساسية في تشكيلة كلوب.