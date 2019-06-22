بالصور.. ختام فعاليات بطولة الجمهورية لصيد الأسماك بالغردقة

شهد نادي الرياضات البحرية بمدينة الغردقة، اليوم السبت، ختام فعاليات بطولة الجمهورية لصيد الأسماك، بحضور محمد قداح رئيس الاتحاد المصري لصيد الأسماك، وأعضاء مجلس إدراة نادي الرياضات، وذلك في إطار تنشيط السياحة بمحافظة البحر الأحمر بكافة أشكالها.



وشارك فى البطولة 22 فريقا، وكل فريق يضم 6 أشخاص بينهم واحد تحت السن، من أندية مصر المختلفة، بينهم فريق نادي الرياضات البحرية المستضيف للبطولة، وذلك بحضور محمد قداح رئيس الاتحاد المصري لصيد الأسماك، وأعضاء الاتحاد، والمحاسب علاء التايه، رئيس مجلس إدارة نادى الرياضات البحرية، واللواء بدر الشبيني مدير النادى، وهاني حمد عضو مجلس إدارة النادى.



من جانبة قال محمد قداح، رئيس الاتحاد المصرى لصيد الأسماك، إن البطولة تهدف لتنشيط السياحة الرياضية والترفيهية وخلق روح المنافسة بين المشاركين، مشيرًا إلى أنه تجرى حاليًا عملية وزن الأسماك على أن تعلن النتيجة النهائية مساء اليوم.



يذكر أنه انطلقت أعمال البطوله الاربعاء الماضي وبدء أعمال المسابقة بين الفرق المشاركة، وصولًا للنهائي.