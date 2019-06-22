الخارجية تُدين تفجير بغداد وتعرب عن تعازيها وتضامنها مع العراق

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن إدانتها بأشد العبارات حادث التفجير الذي استهدف مسجدًا في منطقة البلديات شرقي العاصمة العراقية بغداد، يوم أمس، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمُصابين.



وقدّم البيان التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بسرعة الشفاء لمُصابي الحادث الأليم، مؤكدًا وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب العراق الشقيق في سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب والتطرف.



وانفجرت قنبلة في مسجد بحي البلديات مسجد شرق بغداد، أمس الجمعة، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين، حيث أكدت الشرطة العرافية أن حزامًا ناسفًا أو عبوة ناسفة استخدمت في الهجوم، الذي لم تعلن أي جهة مسئوليتها عنه حتى الآن.