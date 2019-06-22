غياب 498 طالبًا عن أداء امتحاني الفيزياء والتاريخ بلجان ملوي بالمنيا

أكد محسن التوني مدير إدارة ملوي التعليمية جنوب محافظة المنيا، أن امتحاني الفيزياء والتاريخ لطلاب وطالبات شعبة علوم، والتاريخ للشعبة الأدبية اليوم، شهد غياب 498 طالبًا وطالبة عن الامتحانات بلجان مركز ملوي.



وأضاف "التوني" أن عدد الطلاب والطالبات المقيد لأداء مادة الفيزياء يبلغ 2785 طالبًا وطالبة حضر منهم 2329 بينما تغيب 456 بينما في مادة التاريخ فعدد الطلاب المقيدين يبلغ 1630 طالبًا وطالبة حضر منهم 1588 وتغيب 42 طالبًا وطالبة.



يذكر أن محافظة المنيا تضم 80 لجنة لامتحانات الثانوية العامة يؤدي بداخلها 32 ألفًا و400 طالب وطالبة الامتحانات للعام الدراسي 2018- 2019، بالإدارات التعليمية على مستوى مراكز المحافظة التسع.



ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، حيث يؤدي الامتحان في المادتين قرابة 650 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.



وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجاري، وتعقد لـ650 ألف طالب وطالبة، منهم 264،653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية "رياضيات"، و268،938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية "علوم".