حسابات برشلونة المالية لإعادة نيمار إلى "كامب نو"

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تصورا للحسابات المالية التي وضعتها إدارة برشلونة الإسباني هذا الصيف لإعادة النجم البرازيلي نيمار لصفوف البلوجرانا.



وبدت رغبة برشلونة علنية بضم مهاجم باريس سان جيرمان الحالي بعد ظهور أخبار تؤكد توتر علاقته مع مسؤولي النادي الباريسي.



وكان القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي قد وضع شرطا تعجيزيا للتخلي عن خدمات النجم البرازيلي، إذ حدد سعر بيع نيمار بـ300 مليون يورو، أي بما يزيد بـ78 مليونا عن السعر القياسي الذي اشتراه به قبل عامين، وفقا للصحف الفرنسية.



لذلك، يفكر برشلونة في عدد من الخيارات من أجل تخفيض سعر صفقة اللاعب البالغ 27 عاما.



الحسبة الأولى: يدفع برشلونة 90 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 100 مليون يورو، لإدارة سان جيرمان بالإضافة إلى المبادلة مع (عثمان ديمبلي أو فيليب كوتينيو)، و(إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي) مقابل الحصول على نيمار.



الحسبة الثانية: يدفع برشلونة 130 مليون استرليني أي ما يعادل 145،5 مليون يورو، ومبادلة عثمان ديمبلي أو فيليب كوتينيو مع نيمار.



الحسبة الثالثة: يدفع برشلونة 45 مليون استرليني، أي 50 مليون يورو، ومبادلة نيمار مع عثمان ديمبلي وفيليب كوتينيو.



يذكر أن نيمار انضم لباريس سان جيرمان عام 2017 قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، لغاية يونيو 2022.