أولياء أمور بالغربية: "ابني عمل لنا إرسال نشوف كأس الأمم وما اتفرجش"

تباينت ردود أفعال أولياء الأمور بالغربية، منهم من حرموا أنفسهم من مشاهدة افتتاح كأس الأمم الأفريقية الذي انطلق امس، ولم يتابعوا لا افتتاح كأس الأمم الأفريقية ولا المباراة الافتتاحية التي جمعت مصر بزمبابوي وحسمتها مصر بهدف نظيف، وآخرين شاهدوا اللقاء.



حيث قالت سهير حسن، والدة تقي الدين،: "ابني قام بتصميم إريال وأدخل الفرحة لقلوبنا أنا وأشقائه وشاهدنا المباراة وأخلصنا في الدعاء له أن يوفقه الله، ولم يشاهد هو اللقاء ولا الافتتاح"، مضيفة "ابني عمل لنا إرسال نشوف كأس الأمم وما اتفرجش".



فيما أكد ناصر محمد، ولي أمر الطالب محمد، أنه هو وزوجته وباقي أبنائه الأربعة امتنعوا عن متابعة البطولة عبر التليفزيون، واكتفوا بمعرفة النتيجة، وذلك حفاظًا على شعوره، "وحتى يشعر أننا جميعًا معه نشعر به وندعمه".



في المقابل أكد علي النحال، ولي أمر الطالب "عماد"، أنه اصطحب نجله وشقيقه الأصغر وذهبوا لمشاهدة اللقاء بنادي زفتى الرياضي، مؤكدًا أن نجله يعرف كيف يُنظم وقته.



وتعقد الامتحانات لـ669،749 طالبا وطالبة منهم 264،653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).



كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا حتى تاريخه.