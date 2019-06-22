كيف يحصل الرجل على حضانة ابنه؟

هناك الكثير من الآباء لايعلموا شروط حصولهم على حضانة أبنائهم، ومن خلال هذه السطور سوف نرصد لكم شروط حصول الأب على حضانة ابنه:



الشروط:



1. أن يكون قادرًا على تربية الصغير ويكون سليمًا صحيًا.



2. أن يكون أمينًا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق.



3. أن يكون متحدًا مع المحضون في الملة.



4. أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى.



5- ألا يوجد لديه أية قضايا مخلة بالشرف.



وفوق كل ذلك لابد ان يراعي إنه سيكون مسئول عن أمانة شديدة ويسأل نفسه هل سيستطيع أن يخرج للمجتمع طفل واعي وناجح.