أولياء الأمور عن مادة التاريخ: "ربنا يستر من محمد علي وولاده"

تعتبر مادة التاريخ أحد أهم المواد الخاصة بشعبة الأدبي، وتعد إحدى المواد الكبيرة في منهج الثانوية العامة، فالكثير من الطلاب تظهر عليهم حالة من الخوف والرهبة قبل ذلك الامتحان.



وتحدثت "الدستور" مع بعض الأهالي لمعرفة مدى سهولة مذاكرة تلك المادة، حيث قالت أم بسنت إن مادة التاريخ بها بعض المشاكل التي تسبب حالة القلق بين طلاب الصف الثالث الثانوي، وتعد التواريخ والأحداث المتشابهة هي أحد أهم تلك المشاكل، قائلة" بنتي بتذاكر الحاجه كذا مرة بس المشكلة في الأحداث المتشابهة".



وأوضحت أم هاجر أن التاريخ من المواد السهلة الشيقة ولكن هناك الجزء الخاص بأسرة محمد علي هو الجزء الأكبر والأصعب بتلك المادة، وهو ما يسبب تلك التخوفات، أما باقي الأجزاء أقل في الصعوبة عن ذلك الجزء قائلة: "ربنا يستر من محمد علي وولادة".



وتوافد العديد من طلاب الثانوية العامة، منذ الصباح الباكر، اليوم السبت، على مدرسة المنيرة الإعدادية بنات، بمنطقة السيدة زينب، التابعة لإدارة القاهرة التعليمية، وحرصوا على التواجد منذ الثامنة صباحا على الرغم من أن بداية الامتحان في التاسعة صباحا.