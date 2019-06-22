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تقارير ومتابعات
السبت 22/يونيو/2019 - 11:14 ص

اعرف حقك.. متى يجوز السماح للطلاب المتأخرين بدخول الامتحان؟

اعرف حقك.. متى يجوز
سمر مدحت
dostor.org/2681360

أزمة متكررة تشهدها امتحانات الثانوية العامة كل عام، وهي الطلبة المتأخرون، الذين يأتون عقب بدء الامتحان، ويصرون على الدخول إلى اللجان رغم انتهاء الوقت المخصص للتأخير.

ويضطر مشرفو اللجان إلى السماح لهم بالدخول مثلما حدث اليوم في امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العملية، والتاريخ للشعبة الأدبية، لكن البعض الآخر لا يسمح بذلك، ففي الغربية وصل عدد من طلاب الثانوية العامة إلى لجانهم متأخرين بعض الوقت.

جاء ذلك عقب انطلاق اللجان، وسمح لهم رؤساء اللجان بالدخول حرصًا على الطلبة ومستقبلهم. وقال أ.ش، أحد رؤساء اللجان بالغربية، إن التعامل برفق مع الطلبة شيء واجب، ولا بد من تطبيقه في هذه المرحلة العمرية بصفة عامة ومع ظروف الامتحانات بصفة خاصة.

وفي مدرسة الوراق أيضًا، وصل عدد من الطلاب متأخرين إلى لجانهم الامتحان، لكن مشرفي اللجان سمحوا لهم بالدخول بعد مرور ربع الساعة من بدء الامتحان، بعد إصرار الطلاب، وأكد مشرفو اللجنة أنه لا يجوز حرمان الطلاب من أداء ذلك.

وأكد أنه وزملاءه يسعون إلى تهيئة مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحان، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادة الفيزياء، لشعبة علمى رياضة، وعلوم، بينما يؤدي طلبة شعبة الأدبي مادة التاريخ.

يحكم السماح أو الامتناع عن دخول الطلاب إلى لجان التعليمات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم على أرقام جلوس الطلاب، من التأخر عن موعد بدء الامتحان في أي مادة مدة لا تزيد عن 15 دقيقة بعذر يقبله رئيس اللجنة، وأنه إذا زادت مدة التأخير لا يُسمح للطلاب بالدخول.

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