وكيل تعليم دمياط يغيّر مراقب واقعة "خلع أحذية الطلبة"

قرر السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، تغيير رئيس لجنة ومراقب أول، بعد ورود شكاوى بقيام رئيس اللجنة بإجبار الطلاب على خلع أحذيتهم في الامتحان السابق؛ تحسبا لوجود أية ممنوعات، ما تسبب في تأخر موعد دخولهم اللجنة بعد التاسعة، وكذلك ورود شكاوى من عدم سيطرتهما على اللجنة.



كان قد تقدم أولياء أمور طلاب مدرسة بنت الشاطئ بدمياط شكاوى من قيام رئيس اللجنة بإجبار الطلاب على خلع أحذيتهم في الامتحان السابق، تحسبا لوجود أى ممنوعات، ما تسبب فى تأخر موعد دخولهم اللجنة بعد التاسعة.



وأكد سويلم أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم تتابع سير العملية الامتحانية للتعامل في حال وجود أي شكاوى أو مشاكل، واتخاذ كافة الإجراءات لمنع الغش بأية وسيلة.



ويؤدى طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، حيث يؤدي الامتحان في المادتين قرابة 650 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.



وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ650 ألف طالب وطالبة، منهم 264،653 طالب وطالبة فى الشعبة الأدبية، و118،071 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268،938 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".