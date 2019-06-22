إحباط بيع طن و150 كيلو خروب فاسد فى جمرك الإسكندرية

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين حملات مكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.



أسفرت جهود تلك الحملات، خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية؛ لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع التموينية قدرها 1.150 كيلو جرام "خروب" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها في أبريل 2019، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.



جار تحرير المحاضر اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.