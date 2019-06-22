اليوم.. البرلمان يصوت على الموازنة العامة 2019-2020

تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018- 2019 -2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 - 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 - 2020.



يذكر أن لجنة الخطة والموازنة انتهت من إعداد التقرير النهائي بعد إضافة اعتمادات لموازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمبلغ 1.5 مليار جنيه، وكذلك وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليونا لتركيب عدادات كهرباء بالمساجد، ودعم المجلس القومى للشباب بمبلغ 120 مليون لصالح تأهيل الشباب وفقا للبرنامج الرئاسى، ومبلغ 500 مليون جنيه لصالح مراكز الشباب، ومبلغ 250 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية.