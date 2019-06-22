حظك اليوم.. السبت 22/6/2019 لجميع الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:





الحمل

مهنيًا: تدهش المحيطين بك ولا سيما أصحاب الاختصاص، وتزيد من عدد المعجبين على صعيد بعض الأعمال ويؤدي أحدهم دورًا في هذا المجال.

عاطفيًا: يتغيّر الوضع العاطفي اليوم وتنتعش المشاعر وتتحسّن الروابط وتزول الالتباسات بسهولة.

صحيًا: لا تخرج من المنزل من دون تناول الفطور، يجب أن تأكل شيئًا خفيفًا.





الثور

مهنيًا: لا يزال الهدوء يلف المهني والركود أجواء هذا اليوم الذي تعلق عليه آمالًا كبيرة، لكن أحذرك من حصول بعض التطوّرات الكبيرة.

عاطفيًا: قدرتك على تقديم الحجج المنطقية تبقى كبيرة وتفتح أمامك الأبواب، وتجد دائمًا الأجوبة عن كل الأسئلة، وتربك الشريك في أوقات كثيرة.

صحيًا: لا تماطل ولا تسوّف للبدء بممارسة التمارين التي وصفها لك الطبيب لمعالجة أوجاع العنق والظهر.





الجوزاء

مهنيًا: أنت على بعد خطوة واحدة من تحقيق مشروع أحلامك فكن على استعداد له، الحظ يدعم خطواتك ويحمل إليك دعمًا كبيرًا.

عاطفيًا: أوضاعك العاطفية اليوم تبدو جيدة، وهو أمر لم تعرفه منذ مدة، وتستفيد من كل ما يحصل هذا اليوم لتثبت للشريك أنه وحده في حياتك.

صحيًا: الأجواء الإيجابية والمريحة التي تعيشها تنعكس إيجابًا على صحتك، وتبقيك في راحة.





السرطان

مهنيًا: تشعر بالنشاط وبالحيوية على غير عادتك، فيساعدك هذا الأمر على إنهاء أعمالك بسرعة وسهولة.

عاطفيًا: تضايقك كثيرًا بعض آراء الشريك التي لا تتوقف عند حدّ وتثير أعصابك معظم الأحيان، وتدفعك إلى تحاشيه قدر الإمكان.

صحيا: بعض الألم في عنقك أو ذراعيك، خفف من الجلوس طويلًا أمام الكمبيوتر، وقم بالتمارين الرياضية اللازمة.





الأسد



مهنيًا: تجنّب الفوضى وعدم التنظيم ومحاولة بعضهم زّجك في ورطة، وحاول أنّ تتصرف بهدوء ولا تُعر بعض الانتقادات أهمية.

عاطفيًا: لا تتسرّع في اتخاذ قرار بشأن علاقتك بالحبيب قد تندم عليه لاحقًا، ولن تجد من تثق به كما كنت تثق بالحبيب.

صحيًا: تنعم بالهدوء والراحة النفسية بعد تمضية بعض الوقت بمفردك في مكان هادئ.





العذراء

مهنيًا: مصاعب وحسد وغيرة مهنية بانتظارك، كل ذلك يصب في خانة ضريبة النجاح والتفوّق، فلا تقلق منها واستمر في عملك.

عاطفيًا: تغضب على الشريك لأنّه لا يفهم عليك من النظرة الأولى، وتفصل بين تفكيرك وتفكيره مسافات، عليك التروي بعض الشيء واستيعابه.

صحيًا: بإقدامك على القيام بكل ما من شأنه إفادتك صحيًا تكون قد فتحت صفحة جديدة في حياتك.





الميزان

مهنيًا: يوفر لك القمر من برج الدلو الصديق أفضل الفرص لقلب المعطيات لصالحك ولتجديد وابتكار وسائل في سبيل تحسين الأوضاع مهما كان وضعك أو موقعك وحقل اختصاصك.

عاطفيًا: إذا كنت وحيداَ تجد فارس الأحلام، وتعيش لقاءات مشوقة، وتلبّي دعوات مميزة، وتؤدي الصداقات دورًا في إسعادك أيضًا.

صحيًا: تقطع عهدًا على نفسك للقيام بكل ما يلزم من أجل المحافظة على صحتك سليمة.





العقرب

مهنيًا: احمِ مصالحك من الكلام المعسول، ولا تبحث عن الجدال، بل عن التوافق والحلول التي ترضي معظم الأطراف.

عاطفيًا: أحذرك من الانفعال والمعاندة أو التكبّر على الحبيب، بل بادر إلى الاعتذار، فهو سهل لحظة ارتكاب الخطأ وليس مُذِلاًّ.

صحيًا: من طلب المحافظة على صحة سليمة عمل لذلك كل ما في وسعه، أنت من أصحاب الإرادة الصلبة، فلا تخف.





القوس

مهنيًا: ستكون مرتاحًا كأن الهموم التي أثقلت كاهلك قد اختفت وتبخرت مع انتقال الشمس من مواجهة برجك ومع وجود القمر في برج الدلو.

عاطفيًا: تهمك جدًا مصلحة الحبيب وراحة باله وتقدمه في مجال عمله، وتحاول أن تساعده على تحقيق طموحه ومشاريعه.

صحيًا: لا تحاول رفع أوزان ثقيلة فأنت تعاني ألمًا في الظهر وتعالج منه.





الجدي

مهنيًا: يوم جيد وواعد، تحرك ولا تبق ساكنًا أو مكتوف اليدين. إختر هدفًا وانطلق لتحقيقه بخطى ثابتة وأكيدة.

عاطفيًا: تحاول جاهدًا إرضاء الحبيب ولكنك تشعر أنه لا يبالي، ومع ذلك تواصل سعيك لتصل إلى نتيجة.

صحيًا: لا تختلق الأعذار كلما عرض عليك الأصدقاء القيام بنشاط وخصوصًا هذا اليوم.





الدلو

مهنيًا: تتخلص اليوم من الكثير من الضغوط المربكة، وتعرف كيف تتعامل مع المستجدات رغم كثرة مشاغلك.

عاطفيًا: موضوعات كثيرة مهمة تناقشها مع الحبيب اليوم، استفد من بعض الفرص الذهبية التي تتاح لك.

صحيًا: استفد من العطلة هذا الصيف لممارسة المشي صباحًا ومساء لتتخلص من البدانة.





الحوت

مهنيًا: تجبر على السفر فجأة لإنهاء صفقة مهمة وتقبل على العمل بنشاط وترغب في تنفيذ أفكارك الجديدة.

عاطفيًا: عليك أن تعيد حساباتك مع الشريك كي لا تحدث أخطاء مجددًا لا يمكن تصحيحها لاحقًا.

صحيًا: الأعمال تبدو كثيرة جدًا ومرهقة، تهدّد في بعض الأحيان أعصابك.