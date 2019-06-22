حظك اليوم.. السبت 22/6/2019 لجميع الأبراج الفلكية
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:
الحمل
مهنيًا: تدهش المحيطين بك ولا سيما أصحاب الاختصاص، وتزيد من عدد المعجبين على صعيد بعض الأعمال ويؤدي أحدهم دورًا في هذا المجال.
عاطفيًا: يتغيّر الوضع العاطفي اليوم وتنتعش المشاعر وتتحسّن الروابط وتزول الالتباسات بسهولة.
صحيًا: لا تخرج من المنزل من دون تناول الفطور، يجب أن تأكل شيئًا خفيفًا.
الثور
مهنيًا: لا يزال الهدوء يلف المهني والركود أجواء هذا اليوم الذي تعلق عليه آمالًا كبيرة، لكن أحذرك من حصول بعض التطوّرات الكبيرة.
عاطفيًا: قدرتك على تقديم الحجج المنطقية تبقى كبيرة وتفتح أمامك الأبواب، وتجد دائمًا الأجوبة عن كل الأسئلة، وتربك الشريك في أوقات كثيرة.
صحيًا: لا تماطل ولا تسوّف للبدء بممارسة التمارين التي وصفها لك الطبيب لمعالجة أوجاع العنق والظهر.
الجوزاء
مهنيًا: أنت على بعد خطوة واحدة من تحقيق مشروع أحلامك فكن على استعداد له، الحظ يدعم خطواتك ويحمل إليك دعمًا كبيرًا.
عاطفيًا: أوضاعك العاطفية اليوم تبدو جيدة، وهو أمر لم تعرفه منذ مدة، وتستفيد من كل ما يحصل هذا اليوم لتثبت للشريك أنه وحده في حياتك.
صحيًا: الأجواء الإيجابية والمريحة التي تعيشها تنعكس إيجابًا على صحتك، وتبقيك في راحة.
السرطان
مهنيًا: تشعر بالنشاط وبالحيوية على غير عادتك، فيساعدك هذا الأمر على إنهاء أعمالك بسرعة وسهولة.
عاطفيًا: تضايقك كثيرًا بعض آراء الشريك التي لا تتوقف عند حدّ وتثير أعصابك معظم الأحيان، وتدفعك إلى تحاشيه قدر الإمكان.
صحيا: بعض الألم في عنقك أو ذراعيك، خفف من الجلوس طويلًا أمام الكمبيوتر، وقم بالتمارين الرياضية اللازمة.
الأسد
مهنيًا: تجنّب الفوضى وعدم التنظيم ومحاولة بعضهم زّجك في ورطة، وحاول أنّ تتصرف بهدوء ولا تُعر بعض الانتقادات أهمية.
عاطفيًا: لا تتسرّع في اتخاذ قرار بشأن علاقتك بالحبيب قد تندم عليه لاحقًا، ولن تجد من تثق به كما كنت تثق بالحبيب.
صحيًا: تنعم بالهدوء والراحة النفسية بعد تمضية بعض الوقت بمفردك في مكان هادئ.
العذراء
مهنيًا: مصاعب وحسد وغيرة مهنية بانتظارك، كل ذلك يصب في خانة ضريبة النجاح والتفوّق، فلا تقلق منها واستمر في عملك.
عاطفيًا: تغضب على الشريك لأنّه لا يفهم عليك من النظرة الأولى، وتفصل بين تفكيرك وتفكيره مسافات، عليك التروي بعض الشيء واستيعابه.
صحيًا: بإقدامك على القيام بكل ما من شأنه إفادتك صحيًا تكون قد فتحت صفحة جديدة في حياتك.
الميزان
مهنيًا: يوفر لك القمر من برج الدلو الصديق أفضل الفرص لقلب المعطيات لصالحك ولتجديد وابتكار وسائل في سبيل تحسين الأوضاع مهما كان وضعك أو موقعك وحقل اختصاصك.
عاطفيًا: إذا كنت وحيداَ تجد فارس الأحلام، وتعيش لقاءات مشوقة، وتلبّي دعوات مميزة، وتؤدي الصداقات دورًا في إسعادك أيضًا.
صحيًا: تقطع عهدًا على نفسك للقيام بكل ما يلزم من أجل المحافظة على صحتك سليمة.
العقرب
مهنيًا: احمِ مصالحك من الكلام المعسول، ولا تبحث عن الجدال، بل عن التوافق والحلول التي ترضي معظم الأطراف.
عاطفيًا: أحذرك من الانفعال والمعاندة أو التكبّر على الحبيب، بل بادر إلى الاعتذار، فهو سهل لحظة ارتكاب الخطأ وليس مُذِلاًّ.
صحيًا: من طلب المحافظة على صحة سليمة عمل لذلك كل ما في وسعه، أنت من أصحاب الإرادة الصلبة، فلا تخف.
القوس
مهنيًا: ستكون مرتاحًا كأن الهموم التي أثقلت كاهلك قد اختفت وتبخرت مع انتقال الشمس من مواجهة برجك ومع وجود القمر في برج الدلو.
عاطفيًا: تهمك جدًا مصلحة الحبيب وراحة باله وتقدمه في مجال عمله، وتحاول أن تساعده على تحقيق طموحه ومشاريعه.
صحيًا: لا تحاول رفع أوزان ثقيلة فأنت تعاني ألمًا في الظهر وتعالج منه.
الجدي
مهنيًا: يوم جيد وواعد، تحرك ولا تبق ساكنًا أو مكتوف اليدين. إختر هدفًا وانطلق لتحقيقه بخطى ثابتة وأكيدة.
عاطفيًا: تحاول جاهدًا إرضاء الحبيب ولكنك تشعر أنه لا يبالي، ومع ذلك تواصل سعيك لتصل إلى نتيجة.
صحيًا: لا تختلق الأعذار كلما عرض عليك الأصدقاء القيام بنشاط وخصوصًا هذا اليوم.
الدلو
مهنيًا: تتخلص اليوم من الكثير من الضغوط المربكة، وتعرف كيف تتعامل مع المستجدات رغم كثرة مشاغلك.
عاطفيًا: موضوعات كثيرة مهمة تناقشها مع الحبيب اليوم، استفد من بعض الفرص الذهبية التي تتاح لك.
صحيًا: استفد من العطلة هذا الصيف لممارسة المشي صباحًا ومساء لتتخلص من البدانة.
الحوت
مهنيًا: تجبر على السفر فجأة لإنهاء صفقة مهمة وتقبل على العمل بنشاط وترغب في تنفيذ أفكارك الجديدة.
عاطفيًا: عليك أن تعيد حساباتك مع الشريك كي لا تحدث أخطاء مجددًا لا يمكن تصحيحها لاحقًا.
صحيًا: الأعمال تبدو كثيرة جدًا ومرهقة، تهدّد في بعض الأحيان أعصابك.