أسقف الجيزة يترأس عيد تكريس أول كنيسة لمارمينا العجايبي بمريوط

ترأس الأنبا ثيئودوسيوس أسقف الجيزة، والأنبا كيرلس أفامينا رئيس دير مارمينا بصحراء مريوط، صلاة القداس الإلهي لتكريس أول كنيسة على أسم القديس مارمينا العجائبي، بديره بمريوط.



كان قد احتفل دير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط مساء امس عشية عيد تكريس أول كنيسة على اسمه بمنطقة مريوط.



وأقيمت العشية بمنطقة "أبو مينا" الأثرية بمريوط، وهي ذات المنطقة التي كرست أول كنيسة على اسم الشهيد مارمينا بها.



وصلى الصلوات أصحاب النيافة الأنبا كيرلس أسقف ورئيس الدير والأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، حيث تم تطييب رفات الشهيد ضمن صلوات العشية.